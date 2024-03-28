Путин объяснил, в каком случае конфликта с Украиной можно было бы избежать

Россия в зоне специальной военной операции занимается защитой своих людей, которые проживают на исторических территориях страны. При этом, данного конфликта не было бы совсем при учёте Европой интересов безопасности РФ после распада СССР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения 344-го Государственного центра боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны страны в Торжке Тверской области, где он поговорил с лётчиками.

"Что мы сейчас делаем в ходе специальной военной операции? Мы защищаем наших людей, проживающих на наших исторических территориях", — подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что если бы после развала СССР выстраивалась система безопасности в Европе, "ничего подобного сегодняшнему бы не было". Вместо этого, интересы России полностью игнорировались.

"Если бы после развала Советского Союза, как Россия предлагала, мы выстраивали бы новые совершенно отношения в сфере безопасности в Европе, ничего подобного сегодняшнему не было бы. Просто учитывали бы наши интересы в сфере безопасности, о чем мы говорили из года в года, по сути — из десятилетия в десятилетие", — подчеркнул российский лидер.

Он также обратил внимание, что у России нет агрессивных намерений и она бы не начала боевые действия на Украине, если бы там не случился госпереворот, после которого развернулись военные действия на Донбассе.