Путин сел за штурвал вертолёта и поделился опытом пилотирования

Российский лидер Владимир Путин в ходе посещения 344-го Государственного центра боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ в Торжке Тверской области сел за штурвал тренировочного вертолёта и поделился своим опытом пилотирования. По его словам, воздушное судно тяжело удержать.

Путин посидел в кабине вертолёта и вспомнил, как управлял им. Видео © Telegram / Кремль.Новости

"Один очень уважаемый человек сказал, что управлять вертолётом намного сложнее, чем всем остальным", — процитировал Путина сопровождавший его военнослужащий.

Об этой истории глава государства рассказывал в ходе встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. На встрече он поделился опытом пилотирования и признался, что это весьма нелегко.