Путин сел за штурвал вертолёта и поделился опытом пилотирования
Путин в Торжке вспомнил, как было нелегко управлять вертолётом
Российский лидер Владимир Путин в ходе посещения 344-го Государственного центра боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ в Торжке Тверской области сел за штурвал тренировочного вертолёта и поделился своим опытом пилотирования. По его словам, воздушное судно тяжело удержать.
Путин посидел в кабине вертолёта и вспомнил, как управлял им. Видео © Telegram / Кремль.Новости
"Один очень уважаемый человек сказал, что управлять вертолётом намного сложнее, чем всем остальным", — процитировал Путина сопровождавший его военнослужащий.
Об этой истории глава государства рассказывал в ходе встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. На встрече он поделился опытом пилотирования и признался, что это весьма нелегко.
"Сложно. Я пробовал, пытался. Он просто... Не удержать его", — признался президент в кабине тренажёра.
Напомним, сегодня, 27 марта, Путин приехал в Торжок Тверской области. Визит он начал с осмотра Всероссийского историко-этнографического музея. После этого Путин провёл встречу с работниками культуры Тверской области, а также с губернатором Игорем Руденей. Кроме того, глава государства посетил 344-й центр боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны России, где ему показали разрывающую танки ракету "Хризантема" для Ми-28НМ.
Telegram / Кремль.Новости