"Духовный каркас": Путин рассказал о большом значении культуры в сложные для страны моменты
Путин: Культура в сложные и трагические для страны моменты придаёт силу народу
Владимир Путин в Торжке. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Метцель
Культура придаёт народу огромную силу в трагические дни и переломные моменты. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с работниками культуры Тверской области.
"Культура, поскольку создаёт такой духовный каркас народа, идентичность поддерживает нашу, она, конечно, играет очень важную роль в такие переломные, сложные моменты, даже трагические, потому что силу придаёт народу, придаёт силу каждому конкретному человеку", — подчеркнул глава государства.
Напомним, сегодня, 27 марта, Путин приехал в Торжок Тверской области. Своё посещение города лидер РФ начал со Всероссийского историко-этнографического музея. После этого Путин собирается осмотреть музейный комплекс "Гостиница Пожарских" — именно там он проводит встречу с работниками культуры региона.