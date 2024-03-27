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27 марта, 16:07

"Духовный каркас": Путин рассказал о большом значении культуры в сложные для страны моменты

Путин: Культура в сложные и трагические для страны моменты придаёт силу народу

Владимир Путин в Торжке. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Метцель

Владимир Путин в Торжке. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Метцель

Культура придаёт народу огромную силу в трагические дни и переломные моменты. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с работниками культуры Тверской области.

"Культура, поскольку создаёт такой духовный каркас народа, идентичность поддерживает нашу, она, конечно, играет очень важную роль в такие переломные, сложные моменты, даже трагические, потому что силу придаёт народу, придаёт силу каждому конкретному человеку", — подчеркнул глава государства.

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Напомним, сегодня, 27 марта, Путин приехал в Торжок Тверской области. Своё посещение города лидер РФ начал со Всероссийского историко-этнографического музея. После этого Путин собирается осмотреть музейный комплекс "Гостиница Пожарских" — именно там он проводит встречу с работниками культуры региона.

Дарья Нарыкова
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