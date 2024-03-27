"Духовный каркас": Путин рассказал о большом значении культуры в сложные для страны моменты

Культура придаёт народу огромную силу в трагические дни и переломные моменты. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с работниками культуры Тверской области.

"Культура, поскольку создаёт такой духовный каркас народа, идентичность поддерживает нашу, она, конечно, играет очень важную роль в такие переломные, сложные моменты, даже трагические, потому что силу придаёт народу, придаёт силу каждому конкретному человеку", — подчеркнул глава государства.