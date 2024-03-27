Путин приехал в Торжок

Президент России Владимир Путин приехал в город Торжок Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин посещает Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Его посещение связано с отмечавшимся накануне Днём работника культуры", — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

Своё посещение города глава государства начал со Всероссийского историко-этнографического музея. Соответствующие кадры распространила пресс-служба Кремля. В комплексе "Музейные ряды" президент осмотрел коллекцию берестяных грамот, образцы древних вооружений, а также предметы ремесла и быта XI–XVII веков.

После этого Путин намерен посетить музейный комплекс "Гостиница Пожарских" того же историко-этнографического музея. Там он проведёт встречу с работниками культуры Тверской области. Кроме того, у президента запланированы посещение 344-го центра боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ и беседа с губернатором региона Игорем Руденей.