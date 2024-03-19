Песков не стал раскрывать тайну о сроках визита Путина в Китай

Президент РФ Владимир Путин собирается провести несколько встреч на высшем уровне. Кремль будет предоставлять информацию о визитах главы государства своевременно, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном визите Путина в Китай.

"Сейчас готовится несколько визитов президента, несколько контактов на высшем уровне. Ведётся подготовка. По мере приближения мы будем вас, как мы это обычно делаем, информировать", — рассказал представитель Кремля.