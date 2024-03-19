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19 марта, 10:18

Песков не стал раскрывать тайну о сроках визита Путина в Китай

Песков рассказал о подготовке нескольких визитов Путина

Президент РФ Владимир Путин собирается провести несколько встреч на высшем уровне. Кремль будет предоставлять информацию о визитах главы государства своевременно, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном визите Путина в Китай.

"Сейчас готовится несколько визитов президента, несколько контактов на высшем уровне. Ведётся подготовка. По мере приближения мы будем вас, как мы это обычно делаем, информировать", — рассказал представитель Кремля.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что ждёт визита российского лидера Владимира Путина после муниципальных выборов в республике, которые пройдут 31 марта. Об этом он заявил 12 марта на традиционном ужине-ифтаре в период священного месяца Рамадан.

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ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Владимир Озеров
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