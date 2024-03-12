Эрдоган пригласил Путина с визитом в Турцию после выборов в республике
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает визита президента России Владимира Путина в Турцию после муниципальных выборов в республике, которые пройдут 31 марта.
Турецкий лидер отметил, что Анкара продолжает диалог с обоими соседями по Чёрному морю. Так, в минувшую пятницу, 8 марта, в Стамбуле приняли Владимира Зеленского.
"А после выборов [в Турции] мы примем президента России Владимира Путина", — заявил Эрдоган на традиционном ужине-ифтаре в период священного месяца Рамадана, где он выступил перед послами иностранных государств.
Как уже рассказывал Life.ru, Турция продолжает прилагать дипломатические усилия для того, чтобы организовать мирные переговоры между Россией и Украиной. Ранее Эрдоган вновь выразил намерение страны сформировать площадку для проведения мирного саммита по Украине с участием России. Однако украинские власти эту инициативу не поддержали, заявив, что такое мероприятие должно проходить без участия российской стороны.
ТАСС / Карпухин Сергей