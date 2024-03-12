Эрдоган пригласил Путина с визитом в Турцию после выборов в республике

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает визита президента России Владимира Путина в Турцию после муниципальных выборов в республике, которые пройдут 31 марта.

Турецкий лидер отметил, что Анкара продолжает диалог с обоими соседями по Чёрному морю. Так, в минувшую пятницу, 8 марта, в Стамбуле приняли Владимира Зеленского.

"А после выборов [в Турции] мы примем президента России Владимира Путина", — заявил Эрдоган на традиционном ужине-ифтаре в период священного месяца Рамадана, где он выступил перед послами иностранных государств.