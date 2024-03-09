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8 марта, 22:56

Зеленский отверг идею Эрдогана о проведении мирного саммита с участием России

Владимир Зеленский отказался поддерживать инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении мирного саммита по урегулированию украинского конфликта с участием России. Об этом он сообщил во время совместной с турецким лидером конференции в Стамбуле в пятницу, 8 марта.

"Мы не видим представителей России на таком саммите", — декларировал Зеленский.

В то же время он повторил свои сделанные ранее по этому поводу заявления, в которых утверждал, что подобный процесс должен проходить без участия Москвы.

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Ранее Life.ru писал, что после переговоров с Владимиром Зеленским в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган вновь сообщил о готовности Анкары принять и провести мирный саммит по Украине с участием России. Стоит отметить, что турецкий лидер и до этого заявлял о готовности предоставить площадку для переговоров между российскими и украинскими представителями. Напомним, что президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, подчёркивал, что Москва готова к завершению украинского конфликта мирным путём, но киевский режим такую готовность не показывает.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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