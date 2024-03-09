Зеленский отверг идею Эрдогана о проведении мирного саммита с участием России

Владимир Зеленский отказался поддерживать инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении мирного саммита по урегулированию украинского конфликта с участием России. Об этом он сообщил во время совместной с турецким лидером конференции в Стамбуле в пятницу, 8 марта.

"Мы не видим представителей России на таком саммите", — декларировал Зеленский.