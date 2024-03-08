"Это финал": Эрдоган заявил о последних выборах в своей карьере
Эрдоган: Муниципальные выборы 31 марта будут для меня последними
В Турции муниципальные выборы 31 марта станут последними в политической карьере президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил турецкий лидер местным телеканалам, сославшись на действующее законодательство страны.
"Для меня это финал. Эти выборы — мои последние выборы в рамках полномочий, предоставленных законом. По итогам произойдёт передача (дел. — Прим. Life.ru) моим братьям, которые придут после меня", — пояснил Эрдоган.
В предыдущем году Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав 52,18% голосов, тогда как его конкурент Кемаль Кылычдароглу — 47,82%. На избирательные участки пришли 85,71% граждан, что дало Эрдогану право управлять страной в течение пяти лет. После поражения соперник действующего турецкого лидера назвал прошедшие выборы одним из самых несправедливых периодов в истории и заявил, что продолжит бороться за демократию.
Life.ru / Павел Баранов