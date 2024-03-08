"Это финал": Эрдоган заявил о последних выборах в своей карьере

В Турции муниципальные выборы 31 марта станут последними в политической карьере президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил турецкий лидер местным телеканалам, сославшись на действующее законодательство страны.

"Для меня это финал. Эти выборы — мои последние выборы в рамках полномочий, предоставленных законом. По итогам произойдёт передача (дел. — Прим. Life.ru) моим братьям, которые придут после меня", — пояснил Эрдоган.