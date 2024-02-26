Путин пообещал Эрдогану не затягивать с приездом в Турцию

Президент РФ Владимир Путин в ходе состоявшегося ранее телефонного диалога обещал не затягивать с визитом в Турцию, рассказал лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган. В то же время в ближайшей перспективе такая поездка пока не обсуждается.

"В самой обозримой перспективе такой визит не обсуждается. Но он (Путин. — Прим. Life.ru) сказал мне, что не будет затягивать с этой поездкой", — сказал Эрдоган в беседе с журналистами в Анкаре.