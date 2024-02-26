Путин пообещал Эрдогану не затягивать с приездом в Турцию
Эрдоган: Путин сказал, что не будет затягивать с поездкой в Турцию
Президент РФ Владимир Путин в ходе состоявшегося ранее телефонного диалога обещал не затягивать с визитом в Турцию, рассказал лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган. В то же время в ближайшей перспективе такая поездка пока не обсуждается.
"В самой обозримой перспективе такой визит не обсуждается. Но он (Путин. — Прим. Life.ru) сказал мне, что не будет затягивать с этой поездкой", — сказал Эрдоган в беседе с журналистами в Анкаре.
Напомним, ранее в СМИ сообщалась предполагаемая дата поездки Путина в Турцию — 12 февраля. Однако в Кремле не подтверждали эту информацию, отмечая, что сроки визита будут объявлены своевременно. Позже в Турции заявили, что поездка Путина якобы перенесена. А спустя ещё некоторое время в Кремле рассказали, что поездка российского лидера может состояться до выборов, то есть до 15–17 марта. Однако сегодня, 26 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что в графике Владимира Путина до мартовских выборов нет встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, однако подготовка контактов ведётся.