В Кремле заявили, что Путин не встретится с Эрдоганом до выборов
Песков: Встречи Путина и Эрдогана нет в графике до выборов в России
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Getty Images / Murat Kula
В графике президента РФ Владимира Путина до мартовских выборов нет встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, однако подготовка контактов ведётся. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"До выборов — нет. До выборов всё-таки достаточно сжатый график и достаточно напряжённый у президента. Да и у господина Эрдогана — весьма напряжённый. Но подготовка к контактам на высшем уровне ведётся", — сказал представитель Кремля.
Напомним, что ранее в СМИ сообщалась предполагаемая дата поездки Путина в Турцию — 12 февраля. Однако в Кремле не подтверждали эту информацию. Позже в Турции заявили, что поездка Путина якобы перенесена, однако Песков тоже не подтвердил эту информацию. При этом представитель Кремля ранее не исключал, что визит президента РФ в Турцию может состояться и до выборов.