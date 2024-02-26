В Кремле заявили, что Путин не встретится с Эрдоганом до выборов

В графике президента РФ Владимира Путина до мартовских выборов нет встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, однако подготовка контактов ведётся. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"До выборов — нет. До выборов всё-таки достаточно сжатый график и достаточно напряжённый у президента. Да и у господина Эрдогана — весьма напряжённый. Но подготовка к контактам на высшем уровне ведётся", — сказал представитель Кремля.