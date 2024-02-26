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26 февраля, 10:06

В Кремле заявили, что Путин не встретится с Эрдоганом до выборов

Песков: Встречи Путина и Эрдогана нет в графике до выборов в России

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Getty Images / Murat Kula

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Getty Images / Murat Kula

В графике президента РФ Владимира Путина до мартовских выборов нет встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, однако подготовка контактов ведётся. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"До выборов — нет. До выборов всё-таки достаточно сжатый график и достаточно напряжённый у президента. Да и у господина Эрдогана — весьма напряжённый. Но подготовка к контактам на высшем уровне ведётся", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, что ранее в СМИ сообщалась предполагаемая дата поездки Путина в Турцию — 12 февраля. Однако в Кремле не подтверждали эту информацию. Позже в Турции заявили, что поездка Путина якобы перенесена, однако Песков тоже не подтвердил эту информацию. При этом представитель Кремля ранее не исключал, что визит президента РФ в Турцию может состояться и до выборов.

Александр Юнашев
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