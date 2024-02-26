Путин поздравил Эрдогана с 70-летним юбилеем
Пресс-служба лидера Турции: Путин поздравил Эрдогана с 70-летним юбилеем
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Getty Images / Murat Kula
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидер РФ поздравил президента Турции с 70-летием, сообщили в пресс-службе администрации Эрдогана.
"Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом России господином Владимиром Путиным. В ходе беседы президент России поздравил президента Эрдогана с днём рождения", — пояснила администрация турецкого лидера.
Там добавили, что Путин также поблагодарил Эрдогана за вклад в развитие дружественных отношений между Турцией и Россией.
В скором времени российский лидер может лично встретиться с турецким коллегой. Не исключено, что поездка Путина в республику состоится до президентских выборов в России, которые пройдут 15–17 марта.