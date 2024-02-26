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26 февраля, 09:15

Путин поздравил Эрдогана с 70-летним юбилеем

Пресс-служба лидера Турции: Путин поздравил Эрдогана с 70-летним юбилеем

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Getty Images / Murat Kula

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Getty Images / Murat Kula

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидер РФ поздравил президента Турции с 70-летием, сообщили в пресс-службе администрации Эрдогана.

"Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом России господином Владимиром Путиным. В ходе беседы президент России поздравил президента Эрдогана с днём рождения", — пояснила администрация турецкого лидера.

Там добавили, что Путин также поблагодарил Эрдогана за вклад в развитие дружественных отношений между Турцией и Россией.

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Ранее президент РФ назвал Турцию самым надёжным партнёром в вопросах поставки газа.

В скором времени российский лидер может лично встретиться с турецким коллегой. Не исключено, что поездка Путина в республику состоится до президентских выборов в России, которые пройдут 15–17 марта.

Дарья Нарыкова
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