Путин поздравил Эрдогана с 70-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидер РФ поздравил президента Турции с 70-летием, сообщили в пресс-службе администрации Эрдогана.

"Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом России господином Владимиром Путиным. В ходе беседы президент России поздравил президента Эрдогана с днём рождения", — пояснила администрация турецкого лидера.

Там добавили, что Путин также поблагодарил Эрдогана за вклад в развитие дружественных отношений между Турцией и Россией.