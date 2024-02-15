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15 февраля, 10:44

Эрдоган: Путин был искренен, говоря об итогах переговоров России и Украины

Говоря об итогах российско-украинских переговоров в Стамбуле, президент РФ Владимир Путин был искренен. Об этом заявил его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

"Честно скажу, в этих заявлениях господина Путина есть искренность. На встречах в рамках Стамбульского процесса мы предприняли всевозможные искренние шаги. Министры провели встречи с российской стороной. Мы работали с ориентиром на результат, но мира установить не удалось", — цитирует турецкого лидера телеканал TRT.

Эрдоган отметил, что работал с Россией на эту тему ещё до того, как позиция экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона стала известна. Кроме того, возможный мир недавно обсуждался Анкарой с министром иностранных дел Соединённого Королевства Дэвидом Кэмероном. По мнению главы государства, результата можно добиться, если Путин лично "проведёт с нами обмен мнениями один на один".

Путин заявил, что Россия поддерживала мирное решение украинского конфликта
Путин заявил, что Россия поддерживала мирное решение украинского конфликта

Напомним, Владимир Путин не раз указывал на вину Запада в срыве переговоров Москвы и Киева весной 2022 года. В частности, глава государства заявлял, что поездка Бориса Джонсона на Украину, состоявшаяся до прекращения диалога и ознаменовавшаяся идеей "необходимости войны до последнего украинца", была оплачена американской стороной.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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