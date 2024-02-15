Эрдоган: Путин был искренен, говоря об итогах переговоров России и Украины

Говоря об итогах российско-украинских переговоров в Стамбуле, президент РФ Владимир Путин был искренен. Об этом заявил его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

"Честно скажу, в этих заявлениях господина Путина есть искренность. На встречах в рамках Стамбульского процесса мы предприняли всевозможные искренние шаги. Министры провели встречи с российской стороной. Мы работали с ориентиром на результат, но мира установить не удалось", — цитирует турецкого лидера телеканал TRT.

Эрдоган отметил, что работал с Россией на эту тему ещё до того, как позиция экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона стала известна. Кроме того, возможный мир недавно обсуждался Анкарой с министром иностранных дел Соединённого Королевства Дэвидом Кэмероном. По мнению главы государства, результата можно добиться, если Путин лично "проведёт с нами обмен мнениями один на один".