Путин назвал Турцию самым надёжным партнёром в вопросах поставки газа 18 февраля, 11:33 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Shutterstock

Россия всегда скрупулёзно выполняет свои договорные обязательства и никому в ЕС самовольно не ограничивала поставки газа, и, как показали события, надёжным партнёром оказалась Турция. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Всё время говорили: Россия не даёт, Россия ограничивает. Ничего мы не ограничиваем! Мы всё даём, пожалуйста. Самым надёжным партнёром оказались турки. Вот через "Турецкий поток" идёт", — пояснил российский лидер.

Он добавил, что в ЕС намеревались своим отказом от российского газа сломить нашу экономику, но в результате пострадали сами. Так, привёл пример Путин, колоссальные убытки подсчитывает Германия, к чему её привела необдуманная политика немецких властей.

По словам президента, "немцам достаточно открутить вентиль", чтобы возобновить покупку газа из России по сохранившейся ветке "Северного потока – 2". Также есть маршруты через Украину и Польшу. Путин подчеркнул, что выбор за европейскими странами, тогда как Россия обойдётся и без них.

Глава государства отметил, что "было веселее" и больше денег, когда Москва продавала много энергоресурсов Западу, но тогда не было стимула развивать неэнергетические отрасли экономики. Сейчас всё наоборот, добавил Путин, другие российские направления очень хорошо поднимаются.

"Это же всегда так, когда просто деньги получать, тогда зависимость возникает, когда нужно подумать, тогда включаются другие механизмы. Они у нас заработали", — резюмировал он.

Авторы Татьяна Миссуми