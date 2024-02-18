Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Масштабный сбой произошёл в работе Telegram по всему миру

Песков заявил, что освободившие Авдеевку бойцы ВС РФ будут награждены

В Кремле заявили о возможности запустить "Северный поток" за неделю, но есть нюанс

Дмитрий Киселёв направил в Белый дом запрос на интервью с Байденом

Медведев описал соглашение Франции и Украины картинкой со свиньёй 18+

Путин разъяснил судьбоносную задачу России: "Для нас — это вопрос жизни и смерти"

Россиянам на Шри-Ланке советуют вернуться на родину из-за преступлений против туристов из РФ

Все 82 рыбака спасли на Сахалине с оторвавшейся льдины

Спадает пелена: Сальдо рассказал, как меняются пленные солдаты ВСУ

В Минобороны раскрыли, когда украинские солдаты начали бегство из Авдеевки

Путин назвал Турцию самым надёжным партнёром в вопросах поставки газа

18 февраля, 11:33
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Shutterstock

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Shutterstock

Россия всегда скрупулёзно выполняет свои договорные обязательства и никому в ЕС самовольно не ограничивала поставки газа, и, как показали события, надёжным партнёром оказалась Турция. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Всё время говорили: Россия не даёт, Россия ограничивает. Ничего мы не ограничиваем! Мы всё даём, пожалуйста. Самым надёжным партнёром оказались турки. Вот через "Турецкий поток" идёт", — пояснил российский лидер.

Он добавил, что в ЕС намеревались своим отказом от российского газа сломить нашу экономику, но в результате пострадали сами. Так, привёл пример Путин, колоссальные убытки подсчитывает Германия, к чему её привела необдуманная политика немецких властей.

По словам президента, "немцам достаточно открутить вентиль", чтобы возобновить покупку газа из России по сохранившейся ветке "Северного потока – 2". Также есть маршруты через Украину и Польшу. Путин подчеркнул, что выбор за европейскими странами, тогда как Россия обойдётся и без них.

Глава государства отметил, что "было веселее" и больше денег, когда Москва продавала много энергоресурсов Западу, но тогда не было стимула развивать неэнергетические отрасли экономики. Сейчас всё наоборот, добавил Путин, другие российские направления очень хорошо поднимаются.

"Это же всегда так, когда просто деньги получать, тогда зависимость возникает, когда нужно подумать, тогда включаются другие механизмы. Они у нас заработали", — резюмировал он.

Составлен список главных покупателей российского газа в Европе
Составлен список главных покупателей российского газа в Европе

Как сообщалось, в конце прошлого года канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал президента РФ Владимира Путина виновным в том, что у Германии начались проблемы с поставками газа. Он заявил, что российский лидер "перекрыл газовый кран". Зампред СБ РФ Дмитрий Медведев уже напоминал немцам, что Шольц нагло врёт, так как ФРГ сама прекратила покупку российского газа. При этом Берлин начал покупать американские энергоресурсы по завышенным ценам.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!