Составлен список главных покупателей российского газа в Европе

Лидером по закупкам сжиженного природного газа (СПГ) из Российской Федерации в Европе за 2023 год стали Испания и Бельгия — на них приходится около 75% от общего числа поставок в Европейский союз. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на анализ статистики.

Согласно открытым данным, за минувший год Испания скупила свыше 40% от поставленного РФ СПГ — это порядка 5,24 миллиарда кубических метров. Этот показатель на 5% выше, чем был в 2022 году.

Бельгия занимает второе место, её доля закупок российского газа составляет около 30% от общего импорта России. Закупки в сравнении с 2022 годом возросли в 1,7 раза — до значения 3,82 миллиарда кубометров. Третья позиция — за Нидерландами, даже несмотря на то, что объём закупок в годовом выражении снизился в 1,9 раза, к объёму 2,1 миллиарда кубометров.

Безоговорочное лидерство в вопросе роста закупок СПГ у "Газпрома" принадлежит Греции: государство нарастило импорт в 4,1 раза, до значения 750 миллионов кубометров. Теперь это четвёртый по величине закупщик сжиженного газа из РФ. На пятом месте — Португалия, увеличившая закупки в 1,4 раза, по итогам года страна приобрела 390 миллионов кубометров. Финляндия, Италия, Швеция, Эстония и Литва в совокупности закупили порядка 380 миллионов кубических метров СПГ. Европейский союз в общей сложности увеличил закупки сжиженного природного газа из РФ приблизительно на 3%, до объёма 12,7 миллиарда кубометров.