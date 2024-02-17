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Италия не нашла замену российскому газу и перешла на уголь

Глава итальянской Eni Дескальци заявил, что российский газ полностью не замещён

17 февраля, 10:34
Италия не может компенсировать российский газ. Обложка © Shutterstock

Италия не может компенсировать российский газ. Обложка © Shutterstock

Италия так и не смогла полностью заместить российский газ и выживает благодаря снижению потребления топлива и увеличению использования угля. Об этом газете La Stampa рассказал главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци.

"Мы пока не компенсировали в полном объёме российский газ, но из-за снижения потребления и, к сожалению, большего использования угля того, что импортируем, вполне достаточно", — пояснил он.

По его словам, сейчас Италия боится роста цен на газ и считает, что в этом вопросе многое завит от Китая, на который приходится почти 30% газового рынка. Так, если Пекин нарастит потребление топлива, то это подстегнёт мировые расценки. Дескальци посетовал, что и увеличить внутреннюю добычу Италия не может, так как потребуется много времени и денежных вливаний.

Издание напомнило, что Италия ежегодно импортировала до 29 миллиардов кубометров газа из России, а после начала СВО решила постепенно отказаться от него к середине 2024 года. Сейчас основным поставщиком топлива в страну является Алжир.

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Напомним, в апреле прошлого года министр окружающей среды и энергетической безопасности страны Джильберто Пикетто-Фратин заявил, что Италия якобы преодолела зависимость от газа России. Если раньше 40% потребностей Рима удовлетворяло топливо из РФ, то сейчас поставки покрывают чуть больше 10%, указал он. Основными поставщиками стали страны Африки.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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