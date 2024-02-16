В 2023 году ЕС закупил у России нефти и газа почти на 30 млрд евро

В 2023 году, несмотря на санкции против РФ, страны Евросоюза закупили российские нефть и газ более чем на 29 млрд евро. Об этом свидетельствуют данные статистики Eurostat.

При этом товарооборот ЕС и РФ в 2023 году сократился в 2,9 раза по сравнению с 2022 годом, а если сравнивать с "досанкционным" 2021 годом, оборот взаимной торговли снизился в 2,8 раза. По итогам 2023 года импорт товаров из РФ в 27 стран ЕС составил 50,64 млрд евро, а экспорт ЕС в РФ — 38,32 млрд евро, уточняет РБК.



