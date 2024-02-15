ЕС не намерен продлевать соглашение о транзите российского газа через Украину

Евросоюз не намерен продлевать соглашение о транзите российского газа через Украину. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

"Мы не заинтересованы в продлении трёхстороннего соглашения о транзите газа с Россией, срок действия которого истекает в конце этого года", — приводит слова Симсон агентство Reuters.