Регион

Уведомления отключены

15 февраля, 08:52

ЕС не намерен продлевать соглашение о транзите российского газа через Украину

Евросоюз не намерен продлевать соглашение о транзите российского газа через Украину. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

"Мы не заинтересованы в продлении трёхстороннего соглашения о транзите газа с Россией, срок действия которого истекает в конце этого года", приводит слова Симсон агентство Reuters.

В Кремле отреагировали на отказ Украины от транзита российского газа
В Кремле отреагировали на отказ Украины от транзита российского газа

Кстати, ранее правительство Украины опровергло готовность продлевать контракт с Россией на транзит газа в Европу через свою территорию. Напомним, что договор заканчивается в конце 2024 года. Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил, что сейчас Москва не обсуждает с Киевом или Европой продление контракта.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • Энергетика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров