ЕС не намерен продлевать соглашение о транзите российского газа через Украину
Евросоюз не намерен продлевать соглашение о транзите российского газа через Украину. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.
"Мы не заинтересованы в продлении трёхстороннего соглашения о транзите газа с Россией, срок действия которого истекает в конце этого года", — приводит слова Симсон агентство Reuters.
Кстати, ранее правительство Украины опровергло готовность продлевать контракт с Россией на транзит газа в Европу через свою территорию. Напомним, что договор заканчивается в конце 2024 года. Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил, что сейчас Москва не обсуждает с Киевом или Европой продление контракта.
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