Новак подтвердил версию Украины о договоре на транзит российского газа в Европу

Сейчас Москва не обсуждает с Киевом или Европой продление контракта на транзит газа через Украину после 2024 года. Об этом рассказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"На текущий момент у нас нет по этому поводу переговоров с Украиной", — подчеркнул политик в ответ на соответствующий вопрос и добавил, что переговоры не ведутся и с Брюсселем.