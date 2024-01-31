Новак подтвердил версию Украины о договоре на транзит российского газа в Европу
Новак сообщил, что Россия не ведёт переговоры о транзите газа через Украину
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Сейчас Москва не обсуждает с Киевом или Европой продление контракта на транзит газа через Украину после 2024 года. Об этом рассказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"На текущий момент у нас нет по этому поводу переговоров с Украиной", — подчеркнул политик в ответ на соответствующий вопрос и добавил, что переговоры не ведутся и с Брюсселем.
Напомним, что в октябре прошлого года глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил о нежелании Украины продлевать договор о транзите российского газа после 2024 года. В МИД РФ же ответили, что в вопросе продолжения транзита Россия будет ориентироваться на спрос у потребителей. В Австрии уже выразили опасения из-за возможного прекращения поставок российского газа. А 25 января премьер Словакии неожиданно заявил, что якобы договорился с Киевом о продолжении транзита. Но в тот же день украинский кабмин это опроверг.