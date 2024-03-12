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Путин пообещал в ближайшее время приехать в Якутию

12 марта, 16:07
Президент РФ Владимир Путин сообщил о своём визите в Якутию в ближайшее время. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин сообщил о своём визите в Якутию в ближайшее время. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в скором времени планирует посетить Якутию. Об этом глава государства рассказал на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России", отвечая на вопрос мэра Якутска и участника программы Евгения Григорьева.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о своём визите в Якутию в ближайшее время. Видео © Life.ru

"Как договорились, в ближайшее время к вам обязательно приеду. Завтра-послезавтра мы договорились с руководителем республики [Айсеном Николаевым] обсудить, какие именно вопросы мы должны будем обсуждать с ним на месте", — отметил Путин.

Президент также добавил, что в беседе с руководством региона собирается затронуть планы дальнейшего развития и "наметить основные точки" в данном вопросе.

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Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин встретился с победителями конкурса "Лидеры России". Он рассказал, что в России недавно стартовала кадровая программа "Время героев". Её цель — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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