Путин пообещал в ближайшее время приехать в Якутию 12 марта, 16:07 Президент РФ Владимир Путин сообщил о своём визите в Якутию в ближайшее время. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в скором времени планирует посетить Якутию. Об этом глава государства рассказал на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России", отвечая на вопрос мэра Якутска и участника программы Евгения Григорьева.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о своём визите в Якутию в ближайшее время. Видео © Life.ru

"Как договорились, в ближайшее время к вам обязательно приеду. Завтра-послезавтра мы договорились с руководителем республики [Айсеном Николаевым] обсудить, какие именно вопросы мы должны будем обсуждать с ним на месте", — отметил Путин.

Президент также добавил, что в беседе с руководством региона собирается затронуть планы дальнейшего развития и "наметить основные точки" в данном вопросе.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин встретился с победителями конкурса "Лидеры России". Он рассказал, что в России недавно стартовала кадровая программа "Время героев". Её цель — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО.

Авторы Татьяна Миссуми