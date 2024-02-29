Путин объявил о старте кадровой программы "Время героев" для участников СВО
Путин: Приём заявок на кадровую программу "Время героев" начнётся 1 марта
Приём заявок на кадровую программу "Время героев" начнётся с 1 марта, в ней будут участвовать герои специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.
"Уже с завтрашнего дня, с 1 марта 2024 года, ветераны СВО, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы — назовем её "Время героев", — рассказал глава государства.
По словам президента, она будет основана на опыте успешных отечественных программ "Школа губернаторов" и "Лидеры России", выпускники которых выходят на высокие позиции во многих сферах и даже становятся министрами и главами регионов. Учебный процесс начнётся в течение ближайших месяцев.
Ранее Путин назвал российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, настоящими героями. По его словам, они не кичатся своими достижениями и не говорят впустую громких лозунгов, но в переломные моменты выходят на передний план. Именно таким людям, мысли которых остаются с Россией, можно доверить судьбу страны в будущем, подчеркнул он.
Life.ru / Павел Баранов