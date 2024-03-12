Путин похвалил наших бойцов, которые "здорово воюют" на Северском направлении

Президент Владимир Путин похвалил российских военных, которые продвигаются на Северском направлении — это к западу от Лисичанска и севернее Соледара. Речь об этом зашла в ходе традиционной встречи главы государства с победителями конкурса управленцев "Лидеры России" — одним из проектов платформы "Россия — страна возможностей".

Путин назвал Северское направление непростым участком. По его словам, украинские военные укрепили это место, но движение там есть, и российские бойцы воюют там хорошо.

"Воюют здорово, молодцы ребята. Воюют хорошо. Помогайте им", — отметил президент в беседе с девушкой-медиком, которая тоже присутствует на встрече.