Путин похвалил наших бойцов, которые "здорово воюют" на Северском направлении
Президент Владимир Путин похвалил российских военных, которые продвигаются на Северском направлении — это к западу от Лисичанска и севернее Соледара. Речь об этом зашла в ходе традиционной встречи главы государства с победителями конкурса управленцев "Лидеры России" — одним из проектов платформы "Россия — страна возможностей".
Путин назвал Северское направление непростым участком. По его словам, украинские военные укрепили это место, но движение там есть, и российские бойцы воюют там хорошо.
"Воюют здорово, молодцы ребята. Воюют хорошо. Помогайте им", — отметил президент в беседе с девушкой-медиком, которая тоже присутствует на встрече.
Ранее Владимир Путин назвал самым мощным оружием России консолидацию общества и преданность людей Родине. Президент напомнил, что в России недавно стартовала кадровая программа "Время героев". Её цель — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.