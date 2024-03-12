Путин назвал консолидацию общества самым мощным оружием России

Президент Владимир Путин назвал самым мощным оружием России консолидацию общества и преданность людей Родине. Речь об этом зашла в ходе его традиционной встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России" — одного из проектов платформы "Россия — страна возможностей".

"Самым главным нашим оружием является консолидация российского общества и такое отношение к Родине, которое демонстрируете вы и те люди, с которыми вы служите. Это самое главное, самое мощное оружие", — заявил глава государства, обращаясь к присутствующему на встрече участнику СВО Амиру Аккао.

Путин напомнил, что в России недавно стартовала кадровая программа "Время героев". Её цель — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

"С марта мы начали принимать заявки: уже 30 тысяч заявок поступило", — рассказал российский лидер.