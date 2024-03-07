Путин назвал кубанским лётчицам самое значимое событие года
Путин назвал самым значимым событием в 2023 году происходящее в зоне СВО
Президент РФ Владимир Путин — на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. Фото © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища назвал события на спецоперации самыми значимыми в 2023 году. На второе место он поставил темы, связанные с поддержанием развития экономики России и обеспечением темпов её роста.
"Это такая череда событий, но, конечно, так же как и для страны в целом, для меня и для вас, я думаю, всё самое яркое, значимое происходило на поле боя в зоне специальной военной операции", — сказал глава государства.
Путин прилетел в Краснодар сегодня утром. После встречи с лётчицами президент РФ отправится во Дворец самбо, который достроен и готовится к открытию. По традиции глава государства может также встретиться с губернатором.