Путин назвал кубанским лётчицам самое значимое событие года

Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища назвал события на спецоперации самыми значимыми в 2023 году. На второе место он поставил темы, связанные с поддержанием развития экономики России и обеспечением темпов её роста.

"Это такая череда событий, но, конечно, так же как и для страны в целом, для меня и для вас, я думаю, всё самое яркое, значимое происходило на поле боя в зоне специальной военной операции", — сказал глава государства.