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7 марта, 10:18

Путин сел за штурвал авиатренажёра самолёта Як-130 в военном училище Краснодара

Президент России Владимир Путин снова сел за штурвал. Во время визита в Краснодарское высшее военное авиационное училище российский лидер попробовал себя в качестве пилота на авиатренажёре учебно-боевого самолёта Як-130.

Путин сел за штурвал авиатренажёра самолёта Як-130. Видео © Life.ru

Полёт Путина на ракетоносце Ту-160М продлился 30 минут
Полёт Путина на ракетоносце Ту-160М продлился 30 минут

Напомним, в конце февраля во время посещения Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова президент РФ побывал в кабине Ту-160М. Глава государства тогда прибыл на взлётную полосу завода, чтобы лично проверить борт в деле. Life.ru публиковал видео с места.

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Life.ru

Александра Мышляева
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