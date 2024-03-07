Путин сел за штурвал авиатренажёра самолёта Як-130 в военном училище Краснодара
Президент России Владимир Путин снова сел за штурвал. Во время визита в Краснодарское высшее военное авиационное училище российский лидер попробовал себя в качестве пилота на авиатренажёре учебно-боевого самолёта Як-130.
Путин сел за штурвал авиатренажёра самолёта Як-130. Видео © Life.ru
Напомним, в конце февраля во время посещения Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова президент РФ побывал в кабине Ту-160М. Глава государства тогда прибыл на взлётную полосу завода, чтобы лично проверить борт в деле. Life.ru публиковал видео с места.
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