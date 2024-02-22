Путин совершит полёт на стратегическом ракетоносце Ту-160М

Президент РФ Владимир Путин совершит полёт на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Накануне глава государства побывал в его кабине во время визита на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова. А сегодня он прибыл на взлётную полосу завода, чтобы лично проверить борт в деле.