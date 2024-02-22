Путин совершит полёт на стратегическом ракетоносце Ту-160М
Путин совершит полёт на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин совершит полёт на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Накануне глава государства побывал в его кабине во время визита на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова. А сегодня он прибыл на взлётную полосу завода, чтобы лично проверить борт в деле.
Модернизированный стратегический ракетоносее Ту-160М., на котором президент РФ Владимир Путин совершит полёт.
Напомним, что этот самолёт может быть носителем ядерного оружия и является элементом так называемой ядерной триады России. Ранее Владимир Путин уже летал на Ту-160 — ещё в 2005 году.
Как сообщал Life.ru, накануне президент РФ прибыл в Казань. Он посетил Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, а затем провёл встречи с зарубежными лидерами, которые прибыли на открытие Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". В завершение дня Путин дал старт Играм будущего.