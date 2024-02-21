Президент Киргизии пожелал Путину успехов в избирательной кампании
Лидер Киргизии Садыр Жапаров и президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин провёл в Казани встречу с лидером Киргизии Садыром Жапаровым. Жапаров пожелал успехов Путину в предстоящей избирательной кампании.
"Пользуясь случаем, желаю успехов в вашей предстоящей избирательной кампании", — заявил киргизский лидер.
Также Жапаров поблагодарил президента РФ за приглашение на церемонию открытия мультиспортивного турнира "Игры будущего" и пожелал успешного проведения мероприятия.
Напомним, сегодня президент РФ работает в Казани. Он уже посетил Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, где поднялся в кабину модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М. А сейчас Владимир Путин проводит переговоры с зарубежными лидерами, которые прибыли на открытие Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Он уже встретился также с главой Республики Сербской Милорадом Додиком, а также с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В завершение Путин даст старт Играм будущего.