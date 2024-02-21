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21 февраля, 14:55

Токаев заявил, что сомнений в конечном результате выборов в России нет

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что сомнений в итогах президентских выборов в России нет, так как при Владимире Путине страна достигла впечатляющих успехов.

"Все мы в ожидании президентских выборов, которые состоятся 17 марта в России. Каких-либо сомнений в конечном результате, естественно, нет, потому что Россия под вашим авторитетным руководством достигает заметных, впечатляющих успехов", — сказал Токаев Путину.

Лидер Казахстана также добавил, что российский президент своими действиями и заявлениями формирует глобальную повестку дня.

Токаев посетит РФ 21 февраля и примет участие в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего"
Токаев посетит РФ 21 февраля и примет участие в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего"

Напомним, президентские выборы в России пройдут в три дня — 15, 16 и 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").

Александра Вишнякова
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