Токаев заявил, что сомнений в конечном результате выборов в России нет

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что сомнений в итогах президентских выборов в России нет, так как при Владимире Путине страна достигла впечатляющих успехов.

"Все мы в ожидании президентских выборов, которые состоятся 17 марта в России. Каких-либо сомнений в конечном результате, естественно, нет, потому что Россия под вашим авторитетным руководством достигает заметных, впечатляющих успехов", — сказал Токаев Путину.

Лидер Казахстана также добавил, что российский президент своими действиями и заявлениями формирует глобальную повестку дня.