Токаев заявил, что сомнений в конечном результате выборов в России нет
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что сомнений в итогах президентских выборов в России нет, так как при Владимире Путине страна достигла впечатляющих успехов.
"Все мы в ожидании президентских выборов, которые состоятся 17 марта в России. Каких-либо сомнений в конечном результате, естественно, нет, потому что Россия под вашим авторитетным руководством достигает заметных, впечатляющих успехов", — сказал Токаев Путину.
Лидер Казахстана также добавил, что российский президент своими действиями и заявлениями формирует глобальную повестку дня.
Напомним, президентские выборы в России пройдут в три дня — 15, 16 и 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").