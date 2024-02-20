Токаев посетит РФ 21 февраля и примет участие в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибудет с рабочим визитом в Россию 21 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе лидера республики.

В ходе поездки Токаев посетит Казань, где примет участие в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего".

"Ожидается, что на мероприятие также прибудут главы Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, представители ряда других государств", — говорится в сообщении.