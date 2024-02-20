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20 февраля, 14:08

Токаев посетит РФ 21 февраля и примет участие в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего"

Президент Казахстана Токаев прибудет с рабочим визитом в Россию 21 февраля

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибудет с рабочим визитом в Россию 21 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе лидера республики.

В ходе поездки Токаев посетит Казань, где примет участие в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего".

"Ожидается, что на мероприятие также прибудут главы Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, представители ряда других государств", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Киргизии Садыр Жапаров 20–21 февраля по приглашению российского коллеги Владимира Путина посетит с рабочим визитом РФ. Он также будет участвовать в официальной церемонии открытия турнира "Игры будущего". Эти соревнования пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Это первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам.

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ТАСС / Владимир Смирнов / POOL

Иван Косицын
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