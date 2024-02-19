Президент Киргизии Жапаров посетит Россию 20–21 февраля и встретится с Путиным

Президент Киргизии Садыр Жапаров 20–21 февраля по приглашению российского коллеги Владимира Путина посетит с рабочим визитом РФ. Об этом заявил в Бишкеке завотделом внешней политики администрации главы государства Муратбек Азымбакиев.

В ходе поездки Жапаров посетит Казань, где примет участие в официальной церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Также планируется его встреча с Путиным.

Ранее лидер Киргизии Садыр Жапаров призвал Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела республики и объективно оценивать происходящие в ней процессы. Эти слова стали ответом на письмо госсекретаря США Энтони Блинкена, где он выразил обеспокоенность по поводу обсуждения закона о неправительственных организациях (НПО), принятие которого "негативно отразится на состоянии гражданского общества".