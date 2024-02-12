Жапаров жёстко приструнил Блинкена после письма с претензиями: "Не вмешивайтесь!"

Президент Киргизии Садыр Жапаров обратился к США с призывом не вмешиваться во внутренние дела республики и объективно оценивать происходящие в ней процессы. Эти слова стали ответом на письмо госсекретаря США Энтони Блинкена, где он выразил обеспокоенность по поводу обсуждения закона о неправительственных организациях (НПО), принятие которого "негативно отразится на состоянии гражданского общества".

"Вынужден с сожалением отметить, что содержание вашего письма имеет признаки вмешательства во внутренние дела нашего государства", — заметил Жапаров в ответном письме, которое опубликовал пресс-секретарь главы киргизского государства Аскат Алагозов.

Он обратил внимание на то, что небольшая, но "очень громогласная группа" НПО, финансируемых другими странами, спекулируют на своих "трудностях и гонениях". По словам Жапарова, жалобы этих иноагентов вынуждают спонсирующие их структуры "идти у них на поводу" и "тратить деньги налогоплательщиков США и стран Евросоюза". Он обвинил эти НПО в распространении лживой информации среди народа и предложил провести аудит неправительственных и некоммерческих организаций, финансируемых из США.

"Я также хочу подчеркнуть, что мы выступаем за равноправное сотрудничество и готовы работать вместе со всеми странами и международными партнёрами, в том числе и с США. Единственная моя просьба — не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны", — обратился глава государства к Блинкену.

В заключение он пригласил госсекретаря США в Бишкек лично убедиться в том, что права и свободы человека в республике "находятся под надёжной защитой Конституции и законов".