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Как работают люди в масках: Кто стоит за госпереворотом в Киргизии

Что происходит в Киргизии и кого подозревают в попытке захвата власти, выяснил Лайф.

5 июня, 15:37
<p>Люди на площади в Бишкеке. Обложка © Shutterstock</p>

Люди на площади в Бишкеке. Обложка © Shutterstock

Что случилось в Киргизии

Госкомитет нацбезопасности Киргизии (ГКНБ) проводит массовое задержание участников предполагаемого государственного переворота. Об этом сообщили местные СМИ, по соцсетям разлетелись кадры с силовиками, которые скручивают людей в частном секторе Бишкека и сажают их в автомобили. Ни МИД республики, ни профильное ведомство, отвечающее за безопасность, ситуацию не прокомментировали. В Кремле сообщили, что наблюдают за ситуацией.

Видео © T.me / "Силовики"

Арестовывают лиц, связанных с депутатом парламента Адаханом Мадумаровым, неформальным лидером парламентской оппозиции. Планируется запрос о снятии с него депутатской неприкосновенности в ходе ближайших заседаний парламента.

По моей информации, речь идёт об аресте нескольких лиц, контактировавших с депутатом парламента Адаханом Мадумаровым, который является неформальным лидером парламентской оппозиции. Политический бомонд республики сейчас обсуждает возможный запрос о лишении его депутатской неприкосновенности на ближайшем заседании парламента, — сообщил Лайфу глава "Евразийского аналитического клуба" Никита Мендкович.

По мнению политолога, Мадумаров никакой серьёзной подготовки переворота не вёл и не имел для неё денежных средств. Велись разговоры о сколачивании оппозиционной коалиции. Если было что-то ещё, то в глубокой тайне.

Видео © T.me / "Силовики"

Это не первый случай подготовки переворота. В ноябре прошлого года была проведена серия арестов руководителей прозападных НПО, действовавших на территории республики. Они также готовили госпереворот и организацию массовых беспорядков под лозунгами территориальной целостности Кыргызстана, которые должны были перерасти в столкновения и сопровождаться устранением первых лиц государства. По сообщениям СМИ, с попыткой переворота был связан британский посол Чарльз Гарретт, которого Лондону пришлось впоследствии отозвать, — напоминает Мендкович, подчёркивая, что в прошлом году на организацию "цветной революции" хотя бы выделялся бюджет.

Кто контролирует власть в Киргизии

Подобные аресты вряд ли серьёзно повлияют на политическую ситуацию в стране, полагает Мендкович, приводя в пример экс-депутата Равшана Жээнбекова, арестованного осенью по делу о подготовке беспорядков и смещения власти. Известно, что до этого он неоднократно находился под следствием.

— Элита Кыргызстана расколота, есть представители кругов, которые выступают за более тесные отношения с Казахстаном, корректировку отношений с Россией и Китаем, но есть и криминальные группировки, которые живут за счёт наркотрафика, — комментирует доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. — Поэтому вопросы у силовиков могли возникнуть и к подобным представителям криминала.

По словам Суздальцева, действующий президент Садыр Жапаров популярен у населения, активен и на внутренней арене, и на внешнем треке, взаимодействует с Москвой. Думается, что глава страны предпримет все активные меры для устранения подобных проблем.

Песков назвал тревожными новости о попытке госпереворота в Киргизии

Песков назвал тревожными новости о попытке госпереворота в Киргизии

Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева

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