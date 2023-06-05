Песков назвал тревожными новости о попытке госпереворота в Киргизии
В Кремле внимательно следят за новостями из Киргизии, где спецслужбами была предотвращена попытка госпереворота. Как сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, эти новости можно назвать тревожными, но какими-то деталями в Москве не располагают.
"Безусловно, такие очень тревожные новости поступают. Поэтому мы внимательно отслеживаем эти новости. Какой-то более детальной информацией не располагаем в настоящий момент", — отметил представитель Кремля.
Ранее стало известно, что в Киргизии сотрудники Госкомитета национальной безопасности республики провели массовое задержание "участников возможного государственного переворота". Сообщалось, что группа лиц планировала захватить власть в республике насильственным путём, но каких-то подробностей из Бишкека не поступало.