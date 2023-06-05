В Киргизии спецслужбами задержаны лица, готовившие госпереворот

В Киргизии сотрудники Госкомитета национальной безопасности республики провели массовое задержание "участников возможного государственного переворота". Об этом сообщает агентство 24.kg, ссылаясь на свои источники.

Как уточняет издание, группа лиц планировала захватить власть в республике насильственным путём. Кого конкретно задержала спецслужба, не уточняется. Пока правоохранительные органы официально не комментируют данную информацию. Задержания проводились в частном секторе Бишкека.