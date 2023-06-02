Выпускницы принесли флаг ИГИЛ на последний звонок в Киргизии

Флаг запрещённой террористической организации ИГИЛ* принесли на последний звонок школьницы в Баткенской области на юге Киргизии. Об этом РИА "Новости" узнало от пресс-службы Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"Двадцать пятого мая на территории школы имени Чингиза Айтматова в городе Кызыл-Кия Баткенской области рядом с вывеской, посвящённой выпускникам, обнаружен флаг запрещённой международной террористической организации "Исламское государство"*, — заявили в пресс-службе ведомства.

В государственном комитете рассказали, что следствием была выявлена причастность к размещению флага трёх выпускниц школы. По их месту жительства провели обыски, в ходе которых обнаружилось большое количество литературы и видеоматериалов, вероятно, относящихся к запрещённым религиозным течениям.

В настоящий момент осуществляется проверка. По её результатам против девушек может быть возбуждено уголовное дело.

Ранее Лайф сообщал, что в Калининграде по подозрению в многократном насилии над школьницей был задержан массажист. Сейчас выясняется количество жертв — он работал мастером по растяжке и преподавал лечебную физкультуру.