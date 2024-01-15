В одной из стран бывшего СССР сорвана попытка госпереворота

В Киргизии сорвана попытка государственного переворота. Как заявил президент страны Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар", его хотели осуществить граждане, которые раньше уклонялись от уплаты налогов и воровали из казны.

"Народ за ними не последует. У них нет массы. Они лишь прячутся за спинами, занимаясь травлями и интригами", — заявил политический деятель, комментируя видео с главой строительной компании KG Group Имамидином Ташовым и активистом Тилекматом Куреновым, на котором те обсуждали "планы о совершении революции".

Глава государства при этом заявил, что среди тех, кто готовил переворот, есть рвущиеся к власти люди, а также те, кто в настоящее время уже не может "кормиться с кормушки". Жапаров решил более подробно остановиться на последних, подчеркнув, что к ним относятся граждане, ранее воровавшие из казны и скрывавшие миллиардные доходы.