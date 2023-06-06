Спецслужбы Киргизии задержали свыше 30 подозреваемых в подготовке госпереворота

Свыше 30 человек, подозреваемых в подготовке государственного переворота в Киргизии, задержали сотрудники Госкомитета национальной безопасности страны. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

"Задержаны лица, которые планировали организовать массовые беспорядки и акции неповиновения в целях последующего насильственного захвата власти", — указывается в сообщении.

По данным пресс-центра, подозреваемые были участниками группировки, которая на протяжении года целенаправленно привлекала сторонников и вербовала наиболее недовольных граждан. Их лидером стал представитель партии "Элдик кенеш" ("Народный парламент"), его имя пока не разглашается. В состав группы входило порядка 100 человек. Имена подозреваемых тоже не называются, но известно, что они на регулярной основе проводили тайные встречи с целью идеологической обработки привлечённых граждан, направленной против госструктур. Также обсуждались планы по насильственному захвату власти, подчеркнули в ГКНБ.

Указывается, что в скором времени из зарубежных источников должны были поступить деньги для финансирования организационных вопросов и выплаты вознаграждения основным участникам группировки. Свои замыслы заговорщики собирались реализовать после возникновения в Киргизии недовольства по какому-либо происшествию. Подозреваемые уже дали признательные показания, против них возбуждено уголовное дело. В ходе обысков были изъяты и другие вещественные доказательства.

"Все задержанные лица доставлены в изолятор временного содержания ГКНБ. В настоящее время проводятся специальные следственные мероприятия по установлению иных обстоятельств дела и других причастных лиц", — добавили в ГКНБ.