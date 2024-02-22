Путин начал полёт на бомбардировщике Ту-160М
Президент России Владимир Путин начал полёт на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Борт "Илья Муромец" взлетел с полосы Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова.
Путин начал полёт на бомбардировщике Ту-160М. Видео © Life.ru
Напомним, накануне глава государства побывал в кабине Ту-160М во время визита на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова. А сегодня он прибыл на взлётную полосу завода, чтобы лично проверить борт в деле. Ту-160М является модернизацией самолёта Ту-160 и является элементом так называемой ядерной триады России. При этом в 2005 году Владимир Путин уже летал на бомбардировщике Ту-160 (ещё до его модернизации).
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