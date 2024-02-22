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22 февраля, 11:53

Полёт Путина на ракетоносце Ту-160М продлится до 40 минут

Полёт президента РФ Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М продлится до 40 минут, при этом план полёта — военная тайна. Об этом Life.ru сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Полёт президента РФ Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М продлится до 40 минут. Видео © Life.ru

Напомним, Владимир Путин совершит полёт на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Накануне глава государства побывал в его кабине во время визита на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова. А сегодня он прибыл на взлётную полосу завода, чтобы лично проверить борт в деле. Модернизированный стратегический ракетоносец может быть носителем ядерного оружия и является элементом так называемой ядерной триады России.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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