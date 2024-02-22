Полёт Путина на ракетоносце Ту-160М продлился 30 минут
Президент России Владимир Путин завершил полёт на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Борт "Илья Муромец" приземлился спустя 30 минут после взлёта с полосы Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова.
Полёт Путина на ракетоносце Ту-160М. Видео © Life.ru
Напомним, накануне глава государства побывал в кабине Ту-160М во время визита на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова. А сегодня он прибыл на взлётную полосу завода, чтобы лично проверить борт в деле. Life.ru публиковал видео с места. При этом в 2005 году Владимир Путин уже летал на бомбардировщике Ту-160 (ещё до его модернизации).
Life.ru