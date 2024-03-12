Путин заявил, что для участия в программе "Время героев" подано 30 тысяч заявок 12 марта, 15:24 Подано более 30 тысяч заявок для участия в программе "Время героев". Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Стать участниками кадровой программы для бойцов спецоперации "Время героев" изъявили желание свыше 30 тысяч человек — они уже подали соответствующие заявки. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

"С марта мы начали принимать заявки, уже 30 тысяч заявок поступило. Ясно, что должен быть — и он будет — достаточно строгий отбор, но это будет не разовая акция, мы будем её проводить на регулярной основе", — отметил глава государства в ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России".

По его словам, заявители, которые не смогут пройти отбор с первого раза, получат возможность попробовать свои силы в следующий раз. Путин также добавил, что участникам СВО помогут с получением высшего образования для попадания в программу, при условии, что у человека будут желание и амбиции для учёбы.

Авторы Татьяна Миссуми