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Путин заявил, что для участия в программе "Время героев" подано 30 тысяч заявок

12 марта, 15:24
Подано более 30 тысяч заявок для участия в программе "Время героев". Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Подано более 30 тысяч заявок для участия в программе "Время героев". Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Стать участниками кадровой программы для бойцов спецоперации "Время героев" изъявили желание свыше 30 тысяч человек — они уже подали соответствующие заявки. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

"С марта мы начали принимать заявки, уже 30 тысяч заявок поступило. Ясно, что должен быть — и он будет — достаточно строгий отбор, но это будет не разовая акция, мы будем её проводить на регулярной основе", — отметил глава государства в ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России".

По его словам, заявители, которые не смогут пройти отбор с первого раза, получат возможность попробовать свои силы в следующий раз. Путин также добавил, что участникам СВО помогут с получением высшего образования для попадания в программу, при условии, что у человека будут желание и амбиции для учёбы.

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"Участники СВО имеют ценное качество": Подполковник объяснил, почему России нужно "Время героев"

Напомним, президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию объявил о старте кадровой программы "Время героев" для участников СВО. Проект основан на опыте "Школы губернаторов" и "Лидеров России". Приём заявок начался 1 марта. Также заработал сайт "Время героев". Подробнее об условиях программы — в материале Life.ru.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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