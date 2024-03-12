Путин заявил, что для участия в программе "Время героев" подано 30 тысяч заявок
Подано более 30 тысяч заявок для участия в программе "Время героев". Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Стать участниками кадровой программы для бойцов спецоперации "Время героев" изъявили желание свыше 30 тысяч человек — они уже подали соответствующие заявки. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.
"С марта мы начали принимать заявки, уже 30 тысяч заявок поступило. Ясно, что должен быть — и он будет — достаточно строгий отбор, но это будет не разовая акция, мы будем её проводить на регулярной основе", — отметил глава государства в ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России".
По его словам, заявители, которые не смогут пройти отбор с первого раза, получат возможность попробовать свои силы в следующий раз. Путин также добавил, что участникам СВО помогут с получением высшего образования для попадания в программу, при условии, что у человека будут желание и амбиции для учёбы.
Напомним, президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию объявил о старте кадровой программы "Время героев" для участников СВО. Проект основан на опыте "Школы губернаторов" и "Лидеров России". Приём заявок начался 1 марта. Также заработал сайт "Время героев". Подробнее об условиях программы — в материале Life.ru.