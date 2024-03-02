"Участники СВО имеют ценное качество": Подполковник объяснил, почему России нужно "Время героев"

Новая кадровая программа "Время героев", старт которой дал президент России Владимир Путин, — своевременная и необходимая для развития системы государственного управления инициатива. Об этом в беседе с Life.ru заявил первый заместитель председателя Правительства Калининградской области, участник первой и второй чеченских войн подполковник запаса Сергей Елисеев, с 1993 по 2005 год служивший в органах Федеральной службы безопасности в подразделениях по борьбе с терроризмом. Он отметил, что наша страна всегда славилась людьми, которые, отстаивая интересы государства на поле боя, несут повышенную ответственность, в том числе за мирных граждан.

"У многих участников СВО за плечами участие в других военных операциях — в Афганистане, Сирии, контртеррористических. Эти испытания формируют особые качества — чувство боевого братства, умение выполнять поставленные задачи при любых обстоятельствах, адаптироваться — и укрепляют характер", — добавил Елисеев.

Кроме того, отметил собеседник Life.ru, ветераны и участники спецоперации приобрели колоссальный опыт взаимовыручки и научились быстро принимать решения в сложных и нестандартных условиях, что является ценным качеством, особенно востребованным в государственном управлении в нынешней непростой геополитической обстановке.

Ветеран уверен, что личные качества и знания, которые участники спецоперации приобретут в ходе программы, позволят применить их на благо граждан и страны. Он подчеркнул, что сам был в длительной командировке в новых регионах, поэтому знает, насколько там необходимы новые кадры, как никто понимающие важность мира, экономической стабильности и интересов Родины.

"Уверен, по примеру других программ — "Школа губернаторов" и "Лидеры России" — "Время героев" позволит эффективно погрузить участников в правовой, управленческий, социально-экономический контекст. А мы как потенциальные работодатели уже на месте поможем её выпускникам", — заключил Елисеев.