"Основа для новой системы": Бывший военный назвал очень своевременной президентскую программу "Время героев"

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Владимир Носов в беседе с Life.ru назвал своевременной программу "Время героев", запуск которой анонсировал президент России Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному собранию. По словам парламентария, который сам является полковником запаса, такие мужественные и сильные люди, как участники СВО, достойны того, чтобы занимать ведущие позиции в стране.

Как напомнил Носов, за участниками "Времени героев" будут закреплены наставники из числа руководителей администрации президента, членов кабмина, губернаторов, мэров, а также глав ведущих компаний. В рамках госпрограммы из бывших военных сформируется команда современных и эффективных управленцев для выдвижения на высокие управленческие должности. Депутат не сомневается, что наши ветераны СВО, достойно показавшие себя на поле боя, так же высоко проявят себя и на госслужбе.

"Президентская программа очень своевременна, поскольку закладывает основу для формирования новой системы государственного управления и кадров для страны, и будет реализована, без сомнения, в установленные президентом сроки", — резюмировал наш собеседник.