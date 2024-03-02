"Основа для новой системы": Бывший военный назвал очень своевременной президентскую программу "Время героев"
Депутат Носов: Ветераны СВО достойны того, чтобы занимать ведущие позиции в РФ
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Владимир Носов в беседе с Life.ru назвал своевременной программу "Время героев", запуск которой анонсировал президент России Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному собранию. По словам парламентария, который сам является полковником запаса, такие мужественные и сильные люди, как участники СВО, достойны того, чтобы занимать ведущие позиции в стране.
Как напомнил Носов, за участниками "Времени героев" будут закреплены наставники из числа руководителей администрации президента, членов кабмина, губернаторов, мэров, а также глав ведущих компаний. В рамках госпрограммы из бывших военных сформируется команда современных и эффективных управленцев для выдвижения на высокие управленческие должности. Депутат не сомневается, что наши ветераны СВО, достойно показавшие себя на поле боя, так же высоко проявят себя и на госслужбе.
"Президентская программа очень своевременна, поскольку закладывает основу для формирования новой системы государственного управления и кадров для страны, и будет реализована, без сомнения, в установленные президентом сроки", — резюмировал наш собеседник.
Владимир Носов проходил службу в Вооружённых силах СССР и РФ на различных должностях лётного состава, начиная с Дальнего Востока и до Северного Кавказа. С 2006 по 2010 год руководил российской авиационной базой "Кант" в Киргизии. Службу закончил в должности командира штурмового авиационного полка в 2013 году, в звании полковника.
Напомним, Владимир Путин в Послании Федеральному собранию объявил о старте кадровой программы "Время героев" для участников СВО. По словам президента, она будет основана на опыте "школы губернаторов" и "Лидеров России". Приём заявок начнётся с 1 марта, а учебный процесс стартует в ближайшие месяцы. На днях в России заработал сайт "Время героев" (времягероев.рф). Подробнее об условиях программы читайте в материале Life.ru.
ТАСС / Алексей Коновалов