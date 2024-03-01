В России начал работу сайт кадровой программы для бойцов СВО "Время героев"

В России заработал сайт новой кадровой программы "Время героев"(времягероев.рф) для ветеранов и участников специальной военной операции. Накануне о её старте объявил президент РФ Владимир Путин.

Программу реализует Высшая школа государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления "Сенеж". Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах госвласти, а также госкомпаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, а также личностное развитие. Наставниками участников "Времени героев" станут руководители Администрации Президента РФ, члены Правительства РФ, губернаторы, мэры и главы ведущих компаний страны.

Среди требований для участников программы — наличие гражданства России, высшего образования, опыта управления людьми и отсутствие судимости. Им необходимо будет заполнить анкету, пройти онлайн-тестирование и написать эссе, а также при необходимости пройти собеседование. В проекте "Время героев" смогут участвовать и те военные, кто сейчас находится в зоне СВО. Для них будут открыты центры дистанционной оценки, куда они смогут приехать, чтобы подать заявку.