Песков рассказал об условиях участия бойцов СВО в программе "Время героев" 1 марта, 10:17 Песков разъяснил порядок участия бойцов СВО в кадровой программе "Время героев". Обложка © ТАСС / Александр Река

Чтобы присоединиться к кадровой программе "Время героев", участник или ветеран СВО должен быть гражданином России без судимостей, а также иметь высшее образование. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какие требования к участникам программы ["Время героев"]? <…> Быть гражданином России, иметь высшее образование, иметь опыт управления людьми, быть участником или ветераном СВО, специальной военной операции, и, наконец, не иметь судимости", — уточнил он.

По его словам, информация о программе будет доведена до военнослужащих, после чего все желающие смогут заполнить заявку и передать её организаторам. Сайт времягероев.рф запустят сегодня, 1 марта, в 18:00 (по Москве), добавил Песков.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию заявил, что приём заявок на кадровую программу "Время героев" начнётся с 1 марта, в ней будут участвовать военнослужащие СВО. По словам президента, программа будет основана на опыте "Школы губернаторов" и "Лидеров России". Учебный процесс стартует в ближайшие месяцы.

Авторы Татьяна Миссуми