Рекордное число заявок подано на президентскую программу "Время героев"

На участие в президентской программе "Время героев" уже отправлено свыше 14 тысяч заявок. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе проекта. На большое число анкет также внимание обратил председатель Народного совета ДНР Артём Жога.

Путин объявил о старте кадровой программы "Время героев" для участников СВО. Видео © YouTube / Время героев

"Вчера буквально эта программа стартовала, портал открыл в 18:00 мск приём заявок. И вот два часа назад я проверял, на тот момент уже было более 10 тысяч заявок", — отметил он в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) в "Сириусе" в субботу, 2 марта.

Жога также заявил, что "Время героев" позволит военным реализовать себя в государственной деятельности, и поблагодарил российского лидера Владимира Путина за эту возможность. О пользе проекта высказался и генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров. Он отметил, что многие люди, которые сегодня защищают нашу страну с оружием в руках, не всегда были военнослужащими. В частности, они трудились в строительстве, в промышленной сфере, в сельском хозяйстве, были юристами, врачами и так далее.

"И среди профессиональных военнослужащих много тех, кто имеет лидерские качества, высокий управленческий потенциал. Программа "Время героев" даёт всем им уникальную возможность для роста и развития, для реализации себя в служении России уже в новом качестве — в мирной жизни", — добавил Комиссаров.

Сайт программы "Время героев" (времягероев.рф), который заработал буквально на днях, работает в штатном режиме. На все поступающие вопросы претенденты получают своевременные ответы. Так, одним из самых часто задаваемых стал вопрос, имеют ли право подавать заявку на участие в программе уволенные в запас бойцы СВО. Организаторы разъяснили, что все бойцы СВО имеют право на участие в президентской программе.