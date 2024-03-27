Путин: Об отмене русской культуры могут говорить только неумные люди

Президент РФ Владимир Путин считает, что к отмене русской культуры могут призывать только неумные люди, поскольку сделать это невозможно. Об этом глава государства заявил на встрече с работниками культуры Тверской области.

"Когда мы слышим где-то со стороны, как кто-то говорит об отмене русской культуры или вообще культуры народов России, по сути, мы понимаем, что это так могут говорить только неумные люди. Потому что отменить культуру целого народа или целых народов — а у нас 190 народов и этносов в России проживает — это просто нереально", — подчеркнул Путин.