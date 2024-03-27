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27 марта, 15:20

Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Торжка. Они встретили президента овациями

Путин пообщался с жителям Торжка на улице

Президент России Владимир Путин, находящийся с рабочей поездкой в Торжке Тверской области, пообщался с жителями города на улице. Глава государства специально остановил свой кортеж, чтобы поговорить с горожанами.

Жители Торжка ждали Владимира Путина с приветственными плакатами. Фото © Life.ru

Жители Торжка ждали Владимира Путина с приветственными плакатами. Фото © Life.ru

Люди ждали Путина с приветственными плакатами, а когда он вышел из авто, встретили президента овациями. Путин пожал горожанам руки, дал автографы и сфотографировался с ними.

"Мы вас ждали", "Поздравляем вас с победой", "Вы наш президент, Великой России", — кричали люди.

Путин пообщался с жителям Торжка на улице. Видео © Life.ru

Автограф Владимира Путина жительнице Торжка. Фото © Life.ru

Автограф Владимира Путина жительнице Торжка. Фото © Life.ru

Напомним, что визит в Торжок глава государства начал с Всероссийского историко-этнографического музея. В комплексе "Музейные ряды" президент осмотрел коллекцию берестяных грамот, образцы древних вооружений, а также предметы ремесла и быта XI–XVII веков. После этого Путин намерен посетить музейный комплекс "Гостиница Пожарских" того же историко-этнографического музея. Там он проведёт встречу с работниками культуры Тверской области. Кроме того, у президента запланированы посещение 344-го центра боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ и беседа с губернатором региона Игорем Руденей.

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Life.ru

Александр Юнашев
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