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24 ноября, 13:42

Путин: Западные поисковые системы работают ангажировано, "отменяя" культуру РФ

Некоторые западные поисковые системы работают избирательно, совершенно игнорируя российскую культуру. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Восьмой международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey).

"Некоторые, так скажем, западные поисковые системы, как и некоторые генеративные модели, работают зачастую весьма избирательно, ангажировано, не учитывают, а порой просто игнорируют и "отменяют" российскую культуру", — указал российский лидер.

При этом исключение России из алгоритмов искусственного интеллекта он назвал попыткой отменить её в огромном цифровом пространстве. По словам главы государства, алгоритм может запросто указать машине, что нашей культуры, науки, музыки или литературы не существует.

"Своего рода отмена в цифровом пространстве", — констатировал президент.

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В ходе конференции по искусственному интеллекту российский лидер сделал ряд важных заявлений, в частности отметил, что основой развития современных технологий должна быть традиционная культура. В то же время Путин указал, что более активное внедрение искусственного интеллекта создаст условия для повышения доходов граждан. Глава государства также анонсировал новую Стратегию развития искусственного интеллекта в России.

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Kremlin.ru

Николь Вербер
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