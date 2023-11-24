Путин: Западные поисковые системы работают ангажировано, "отменяя" культуру РФ

Некоторые западные поисковые системы работают избирательно, совершенно игнорируя российскую культуру. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Восьмой международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey).

"Некоторые, так скажем, западные поисковые системы, как и некоторые генеративные модели, работают зачастую весьма избирательно, ангажировано, не учитывают, а порой просто игнорируют и "отменяют" российскую культуру", — указал российский лидер.

При этом исключение России из алгоритмов искусственного интеллекта он назвал попыткой отменить её в огромном цифровом пространстве. По словам главы государства, алгоритм может запросто указать машине, что нашей культуры, науки, музыки или литературы не существует.