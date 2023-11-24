Путин не сомневается, что ИИ создаст условия для повышения доходов граждан

Более активное внедрение искусственного интеллекта создаст условия для повышения доходов граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восьмой международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) в пятницу, 24 ноября.

Российский лидер подчеркнул, что автоматизация — это не только ресурс для укрепления научного, образовательного, технологического и производственного потенциала нашей страны.