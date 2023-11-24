Путин не сомневается, что ИИ создаст условия для повышения доходов граждан
Более активное внедрение искусственного интеллекта создаст условия для повышения доходов граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восьмой международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) в пятницу, 24 ноября.
Российский лидер подчеркнул, что автоматизация — это не только ресурс для укрепления научного, образовательного, технологического и производственного потенциала нашей страны.
"Это и одно из важнейших условий опережающего роста доходов граждан, формирования в России экономики высоких заработных плат, повышения качества жизни людей как главной цели нашего развития", — подытожил глава государства.
Ранее Путин заявил, что активно развивающийся сегодня искусственный интеллект не заменит живых специалистов, например врачей и учителей, но эти технологии могут стать для них помощниками. Кроме того, президент осмотрел выставку, на которой представлены технологии ИИ. Глава государства даже попросил нейросеть придумать для него новогоднюю сказку. Недолго подумав, искусственный интеллект выдал рассказ о Деде Морозе, Снегурочке и МЧС.