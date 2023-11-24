Путин: Искусственный интеллект не заменит врача или учителя, но может помочь им
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey). Обложка © LIFE / Андрей Тишин
Активно развивающийся сегодня искусственный интеллект не заменит живых специалистов, например, врачей и учителей, но эти технологии могут стать для них помощниками. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey).
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey). Видео © Пресс-служба Кремля
"Искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя. Однако он может служить их верным, эффективным помощником", — заявил глава государства.
Путин считает, что человек может делегировать машине многие рутинные функции, а на себя взять самые сложные задачи.
Ранее президент осмотрел выставку, на которой представлены технологии ИИ. Глава государства даже попросил нейросеть придумать для него новогоднюю сказку. Недолго подумав, искусственный интеллект выдал рассказ о Деде Морозе, Снегурочке и МЧС.