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24 ноября, 12:41

Путин: Искусственный интеллект не заменит врача или учителя, но может помочь им

<p>Президент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey). Обложка © LIFE / Андрей Тишин</p>

Президент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey). Обложка © LIFE / Андрей Тишин

Активно развивающийся сегодня искусственный интеллект не заменит живых специалистов, например, врачей и учителей, но эти технологии могут стать для них помощниками. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey).

Президент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey). Видео © Пресс-служба Кремля

"Искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя. Однако он может служить их верным, эффективным помощником", заявил глава государства.

Путин считает, что человек может делегировать машине многие рутинные функции, а на себя взять самые сложные задачи.

Песков в шутку предложил заменить его в Кремле искусственным интеллектом

Песков в шутку предложил заменить его в Кремле искусственным интеллектом

Ранее президент осмотрел выставку, на которой представлены технологии ИИ. Глава государства даже попросил нейросеть придумать для него новогоднюю сказку. Недолго подумав, искусственный интеллект выдал рассказ о Деде Морозе, Снегурочке и МЧС.

Александра Вишнякова
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